Відомий шеф-кухар пропонує приготувати смачний десерт зі сливовою начинкою, горіхами та маком.

Євген Клопотенко поділився рецептом на своїй сторінці у фейсбук. Кіфлики – традиційна українська випічка у формі невеличких рогаликів. Їх готують з різноманітними начинками. Ароматні, пухкенькі рогалики зі сливовою начинкою, маком та горіхами сподобаються усій родині.

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Як приготувати кіфлики зі сливовою начинкою

Інгредієнти для тіста:

– 320 г пшеничного борошна;

– 260 г кукурудзяного борошна;

– 200 г вершкового масла;

– 1 яйце;

– 350 г сметани 15-20%;

– 10 г сухих дріжджів;

– 3 ст. л цукру;

– дрібка солі;

– 1 жовток;

– цукрова пудра.



Інгредієнти для начинки:

– 400 г слив;

– 200 г цукру;

– 50 мл води;

– 3 ст. л маку;

– 3 ст. л волоських горіхів.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно у мисці, щоб не було грудочок. Змішайте пшеничне та кукурудзяне борошно, додайте сіль, дріжджі, тепле вершкове масло, цукор, сметану, одне яйце, перемішайте, замісіть тісто та залиште на одну годину в холодильнику. Заморожені сливи подрібніть з цукром у блендері, додайте мак та подрібнені горіхи. Розкатайте тісто, корж розділіть на 8 частин (трикутнички), викладіть начинку, сформуйте рогалики. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть рогалики, змастіть жовтком, задекоруйте маком та відправте запікатись на 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт кіфликів зі сливовою начинкою, маком та горіхами від Євгена Клопотенка у відео: