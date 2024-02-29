По этому простому рецепту у вас получится идеальный киш с курицей и грибами. Попробуйте – вы будете готовить его не раз.
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Киш с курицей и грибами
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Филе очистите от лишних пленок и жира, нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонкими кольцами, а грибы – кусочками.
- Обжарьте легко мясо, добавьте грибы, а в конце – порей и соль. Поджарьте еще минуту, помешивая.
- Яйца и соль легко взболтайте. Всыпьте тертый сыр и перемешайте. Влейте сливки и снова перемешайте.
- Муку и холодное сливочное масло перетрите в крошки. Добавьте соль, разрыхлитель и перемешайте. Далее добавьте яйцо и воду. Замесите мягкое и липкое тесто.
- Форму застелите пергаментной бумагой и мокрыми руками выложите тесто. Сначала сформируйте бортики, а затем – дно.
- Выложите начинку, вылейте заливку, добавьте помидоры черри и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов 1 час.