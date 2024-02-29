По этому простому рецепту у вас получится идеальный киш с курицей и грибами. Попробуйте – вы будете готовить его не раз.

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Киш с курицей и грибами

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Начинка:

– 2 филе бедра;

– 150 граммов лука порей;

– 400 граммов грибов;

– соль, перец по вкусу;

– масло для жарки. Тесто:

– 100 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов кукурузной муки;

– 125 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 яйцо;

– 30 граммов воды. Заливка:

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 100 граммов сыра;

– 200 граммов сливок 10%.

Приготовление:

Филе очистите от лишних пленок и жира, нарежьте кубиками. Лук нарежьте тонкими кольцами, а грибы – кусочками. Обжарьте легко мясо, добавьте грибы, а в конце – порей и соль. Поджарьте еще минуту, помешивая. Яйца и соль легко взболтайте. Всыпьте тертый сыр и перемешайте. Влейте сливки и снова перемешайте. Муку и холодное сливочное масло перетрите в крошки. Добавьте соль, разрыхлитель и перемешайте. Далее добавьте яйцо и воду. Замесите мягкое и липкое тесто. Форму застелите пергаментной бумагой и мокрыми руками выложите тесто. Сначала сформируйте бортики, а затем – дно. Выложите начинку, вылейте заливку, добавьте помидоры черри и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов 1 час.

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