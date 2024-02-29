За цим простим рецептом у вас вийде ідеальний кіш з куркою та грибами. Спробуйте – ви готуватимете його не раз.

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Кіш з куркою та грибами

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Філе очистьте від зайвих плівок та жиру, наріжте кубиками. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а гриби – шматочками.
  2. Обсмажте легко м'ясо, додайте гриби, а в кінці – порей та сіль. Підсмажте ще хвилину, помішуючи.
  3. Яйця та сіль легко збовтайте. Всипте тертий сир та перемішайте. Влийте вершки та знову перемішайте.
  4. Борошно та холодне вершкове масло перетріть в крихти. Додайте сіль, розпушувач та перемішайте. Далі додайте яйце та воду. Замісіть м'яке та липке тісто.
  5. Форму застеліть пергаментним папером та мокрими руками викладіть тісто. Спочатку сформуйте бортики, а потім – дно.
  6. Викладіть начинку, вилийте заливку, додайте помідори чері та випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів 1 годину.