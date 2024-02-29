За цим простим рецептом у вас вийде ідеальний кіш з куркою та грибами. Спробуйте – ви готуватимете його не раз.

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Кіш з куркою та грибами

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Начинка:

– 2 філе стегна;

– 150 грамів цибулі порей;

– 400 грамів грибів;

– сіль, перець до смаку;

– олія для смаження. Тісто:

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів кукурудзяного борошна;

– 125 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 яйце;

– 30 грамів води. Заливка:

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 100 грамів сиру;

– 200 грамів вершків 10%.

Приготування:

Філе очистьте від зайвих плівок та жиру, наріжте кубиками. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а гриби – шматочками. Обсмажте легко м'ясо, додайте гриби, а в кінці – порей та сіль. Підсмажте ще хвилину, помішуючи. Яйця та сіль легко збовтайте. Всипте тертий сир та перемішайте. Влийте вершки та знову перемішайте. Борошно та холодне вершкове масло перетріть в крихти. Додайте сіль, розпушувач та перемішайте. Далі додайте яйце та воду. Замісіть м'яке та липке тісто. Форму застеліть пергаментним папером та мокрими руками викладіть тісто. Спочатку сформуйте бортики, а потім – дно. Викладіть начинку, вилийте заливку, додайте помідори чері та випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів 1 годину.

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