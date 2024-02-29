За цим простим рецептом у вас вийде ідеальний кіш з куркою та грибами. Спробуйте – ви готуватимете його не раз.
Варто спробувати Як приготувати смачну страву, якщо в холодильнику замало продуктів: простий рецепт з картоплі
Кіш з куркою та грибами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Філе очистьте від зайвих плівок та жиру, наріжте кубиками. Цибулю наріжте тонкими кільцями, а гриби – шматочками.
- Обсмажте легко м'ясо, додайте гриби, а в кінці – порей та сіль. Підсмажте ще хвилину, помішуючи.
- Яйця та сіль легко збовтайте. Всипте тертий сир та перемішайте. Влийте вершки та знову перемішайте.
- Борошно та холодне вершкове масло перетріть в крихти. Додайте сіль, розпушувач та перемішайте. Далі додайте яйце та воду. Замісіть м'яке та липке тісто.
- Форму застеліть пергаментним папером та мокрими руками викладіть тісто. Спочатку сформуйте бортики, а потім – дно.
- Викладіть начинку, вилийте заливку, додайте помідори чері та випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів 1 годину.