Киш с курицей, фетой и вялеными помидорами – одно из самых популярных сочетаний после классического варианта с беконом. Такое блюдо можно смело подавать как на завтрак, так и на обед или ужин.

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Ингредиенты пирога тоже можно изменять, от этого вкус не ухудшится, только наоборот. Еще немаловажный момент: его можно есть как в холодном виде, так и горячем.

Рецепт пирога с курицей, сыром и вялеными помидорами.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 125 граммов холодного сливочного масла;

– 1 холодное яйцо;

– 1 ложка холодной воды;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/3 чайная ложка разрыхлителя.

Для начинки:

– 1 отварное куриное филе;

– 1 болгарский перец;

– 1 зубчик чеснока;

– 120 граммов феты;

– 6 – 8 кусочков вяленых помидоров;

– помидоры черри или 1 большой помидор.

Для заливки:

– 400 граммов 10% сливок;

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– щепотка соли.

Приготовление:

️Для теста к просеянной муке добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель, перетираем руками в крошку. Добавляем яйцо и воду, замешиваем тесто, охлаждаем 1 час в холодильнике. Обязательно заверните тесто в слой пищевой пленки, чтобы оно не заветрилось.

️Форму диаметром 24 сантиметра застилаем пергаментом. Поверхность слегка присыпаем мукой, раскатываем тесто, и с помощью скалки переносим его на форму. Тесто равномерно распределяем в форме и делаем бортики высотой 4 – 5 сантиметров.

Сверху на тесто кладем пергамент, на него что-то тяжелое, чтобы оно не поднималось. Отправляем в холодильник на 20 – 30 минут. Включаем духовку на 200 градусов и выпекаем тесто с грузом 25 минут.

️После выпекания корж вытаскиваем из духовки.

Для начинки поджариваем вместе перец и чеснок до мягкости. Отварное филе, фету и вяленые томаты нарезаем произвольными кусочками.

️Для заливки: яйца, натертый творог, соль, итальянские травки и сливки смешиваем венчиком.

Выкладываем на лепешку начинку и заливаем заливкой, сверху выкладываем черри или кусочки помидоров.

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Кош охлаждаем и нарезаем.

Приятного аппетита!

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