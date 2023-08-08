Кіш з куркою, фетою і в'яленими помідорами – одне із найпопулярніших поєднань після класичного варіанту з беконом. Таку страву можна сміло подавати як до сніданку, так і на обід чи вечерю.
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Інгредієнти пирога також можна змінювати, від цього смак не погіршиться, тільки навпаки. Ще важливий момент: його можна їсти як в холодному вигляді, так і гарячому.
Рецепт пирога з куркою, сиром та в'яленими помідорами
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- ️Для тіста до просіяного борошна додаємо холодне масло, сіль, розпушувач, перетираємо руками в крихту. Додаємо яйце і воду, замішуємо тісто, охолоджуємо 1 годину в холодильнику. Обов'язково загорніть тісто вшар харчової плівки, аби воно не завітрилося.
- ️Форму діаметром 24 сантиметри застеляємо пергаментом. Поверхню злегка присипаємо борошном, розкатуємо тісто, і за допомогою качалки переносимо його на форму. Тісто рівномірно розподіляємо в формі і робимо бортики висотою 4 – 5 сантиметри.
- ️Зверху на тісто кладемо пергамент, на нього щось важке, аби воно не підіймалося. Відправляємо в холодильник на 20 – 30 хвилин. Вмикаємо духовку на 200 градусів і випікаємо тісто з вантажем 25 хвилин.
- ️Після випікання корж витягуємо з духовки.
- ️Для начинки підсмажуємо разом перець і часник до мʼякості. Відварене філе, фету і вʼялені томати нарізаємо довільними шматочками.
- ️Для заливки: яйця, натертий сир, сіль, італійські травки і вершки змішуємо вінчиком.
- ️Викладаємо на корж начинку і заливаємо заливкою, зверху викладаємо чері або шматочки помідорів.
- ️Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин. Кіш охолоджуємо і нарізаємо.
Смачного!