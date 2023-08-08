Киш с курицей, фетой и вялеными помидорами на обед или ужин
8 августа 2023, 12:37Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Один из самых простых рецептов открытых пирогов – киш Лорен. Песочное основание, нежная заливка с сочными кусочками курицы и овощей.
Киш с курицей, фетой и вялеными помидорами – одно из самых популярных сочетаний после классического варианта с беконом. Такое блюдо можно смело подавать как на завтрак, так и на обед или ужин.
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Ингредиенты пирога тоже можно изменять, от этого вкус не ухудшится, только наоборот. Еще немаловажный момент: его можно есть как в холодном виде, так и горячем.
Рецепт пирога с курицей, сыром и вялеными помидорами.
- Время: 2 часа
- Порции: 6
– 250 граммов муки;
– 125 граммов холодного сливочного масла;
– 1 холодное яйцо;
– 1 ложка холодной воды;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/3 чайная ложка разрыхлителя.
Для начинки:
– 1 отварное куриное филе;
– 1 болгарский перец;
– 1 зубчик чеснока;
– 120 граммов феты;
– 6 – 8 кусочков вяленых помидоров;
– помидоры черри или 1 большой помидор.
Для заливки:
– 400 граммов 10% сливок;
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– щепотка соли.
Приготовление:
- ️Для теста к просеянной муке добавляем холодное масло, соль, разрыхлитель, перетираем руками в крошку. Добавляем яйцо и воду, замешиваем тесто, охлаждаем 1 час в холодильнике. Обязательно заверните тесто в слой пищевой пленки, чтобы оно не заветрилось.
- ️Форму диаметром 24 сантиметра застилаем пергаментом. Поверхность слегка присыпаем мукой, раскатываем тесто, и с помощью скалки переносим его на форму. Тесто равномерно распределяем в форме и делаем бортики высотой 4 – 5 сантиметров.
- Сверху на тесто кладем пергамент, на него что-то тяжелое, чтобы оно не поднималось. Отправляем в холодильник на 20 – 30 минут. Включаем духовку на 200 градусов и выпекаем тесто с грузом 25 минут.
- ️После выпекания корж вытаскиваем из духовки.
- Для начинки поджариваем вместе перец и чеснок до мягкости. Отварное филе, фету и вяленые томаты нарезаем произвольными кусочками.
- ️Для заливки: яйца, натертый творог, соль, итальянские травки и сливки смешиваем венчиком.
- Выкладываем на лепешку начинку и заливаем заливкой, сверху выкладываем черри или кусочки помидоров.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Кош охлаждаем и нарезаем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить вареники с вишнями по нашему рецепту.