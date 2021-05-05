Панцанелла – салат, популярный в итальянской кухне, который готовят из томатов, лука, базилика с добавлением хлеба. Запеченное куриное мясо с хрустящей корочкой с овощами и изысканным соусом – легкое и простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать на обед, ужин и в праздники.

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Рецепт салата Панцанелла

Порции: 4

  1. Для приготовления салата томаты, огурцы тщательно помойте, нарежьте крупными кубиками.
  2. Лук очистите, нарежьте – кольцами.
  3. Листья салата помойте.
  4. В миске взбейте яйца, перемешайте.
  5. Куриное мясо помойте, натрите солью, перцем, обваляйте в муке, окуните два раза во взбитые яйца, затем – в сухари.
  6. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 15-20 минут.
  7. Для приготовления соуса очистите чеснок, натрите на терке, выложите в тарелку, добавьте масло, сахар, уксус, перемешайте до однородной консистенции. 
  8. Выложите на тарелку листья салата, томаты, огурцы, лук, оливки. Заправьте соусом салат, добавьте мясо. Приятного  аппетита!