Панцанелла – салат, популярный в итальянской кухне, который готовят из томатов, лука, базилика с добавлением хлеба. Запеченное куриное мясо с хрустящей корочкой с овощами и изысканным соусом – легкое и простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать на обед, ужин и в праздники.
Читайте также: Три самых вкусных маринада для курицы: рецепты для шашлыка на природе
Рецепт салата Панцанелла
Порции: 4
- Для приготовления салата томаты, огурцы тщательно помойте, нарежьте крупными кубиками.
- Лук очистите, нарежьте – кольцами.
- Листья салата помойте.
- В миске взбейте яйца, перемешайте.
- Куриное мясо помойте, натрите солью, перцем, обваляйте в муке, окуните два раза во взбитые яйца, затем – в сухари.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, отправьте запекаться в течение 15-20 минут.
- Для приготовления соуса очистите чеснок, натрите на терке, выложите в тарелку, добавьте масло, сахар, уксус, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку листья салата, томаты, огурцы, лук, оливки. Заправьте соусом салат, добавьте мясо. Приятного аппетита!