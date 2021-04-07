Китайский салат с куриным филе: домашний рецепт
Если хотите разнообразить свое традиционное меню. Приготовьте оригинальный китайский салат с куриным филе, который удивит всех.
Источник:Наша Ряба
Салат из куриного филе, тремя видами капусты, морковью по-корейски и ореховым соусом можно подать на обед, ужин и в праздники. Изысканное блюдо, которое готовится быстро и легко.
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Рецепт салата
- Для приготовления соуса очистите орехи, подсушите в духовке или на сковороде, измельчить в блендере.
- В миске соедините орехи с солью, добавьте оливковое масло, лимонный сок, оставьте в холодильнике в течение одного часа.
- Тщательно помойте филе, отварите в кипятке, нарежьте ломтиками.
- Помойте, очистите огурец, капусту красную и белую нарежьте соломкой.
- Сливы отделите от косточек, нарежьте ломтиками.
- В миску выложите мясо, капусту белую и красную, огурцы, сливы, морковь по-корейски, морскую капусту, смажьте ореховым соусом.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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