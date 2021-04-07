Если хотите разнообразить свое традиционное меню. Приготовьте оригинальный китайский салат с куриным филе, который удивит всех.

Салат из куриного филе, тремя видами капусты, морковью по-корейски и ореховым соусом можно подать на обед, ужин и в праздники. Изысканное блюдо, которое готовится быстро и легко.

Читайте также Как приготовить винегрет по–новому: три рецепта салата от Тани Литвиновой

Рецепт салата

Ингредиенты:

– 250 граммов куриного филе;

– 200 граммов белокочанной капусты;

– 50 граммов краснокочанной капусты;

– 80 граммов морской капусты;

– 50 граммов моркови по-корейски;

– 60 граммов маринованных слив;

– 80 граммов огурцов;

– 30 граммов кунжута;

– соль.

Ингредиенты для орехового соуса:

– 100 граммов грецких орехов;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 30 миллилитров лимонного сока;

– соль,

– специи.