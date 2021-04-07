Якщо бажаєте урізноманітнити своє традиційне меню. Приготуйте оригінальний китайський салат з курячим філе, який вразить усіх.

Салат з курячого філе, трьома видами капусти, морквою по-корейськи та горіховим соусом можна подати на обід, вечерю та у свята. Вишукана страва, яка готується швидко і легко.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 200 грамів білоголової капусти;

– 50 грамів червоноголової капусти;

– 80 грамів морської капусти;

– 50 грамів моркви по-корейськи;

– 60 грамів маринованих слив;

– 80 грамів огірків;

– 30 грамів кунжуту;

– сіль.

Інгредієнти для горіхового соусу:

– 100 грамів волоських горіхів;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 30 мілілітрів лимонного соку;

– сіль;

– спеції.