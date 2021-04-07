Как приготовить винегрет по-новому: три рецепта салата от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками оригинальными вариантами приготовления салата, которые вы с легкостью можете приготовить в пост.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Татьяна Литвинова рассказывает секреты приготовления салата "Винегрет" с маринованными грибами, авокадо и водорослями. По словам эксперта лучше выбирать сладкую свеклу и запекать с картошкой, морковью в духовке для сохранения всех витаминов. Также лучше выбирать квашеные соленые огурцы, вместо маринованных, которые дополнят салат изысканным вкусом.
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Рецепт салата с маринованными грибами
- Помойте свеклу, картофель, морковь, отправьте запекаться в духовку. Очистите овощи, нарежьте кубиками.
- Соленые огурцы, грибы нарежьте кубиками.
- Квашеную капусту измельчить ножом.
- В миске соедините все ингредиенты, смажьте оливковым маслом. Выложите в тарелку, задекорируйте квашеной капустой.
Рецепт салата из авокадо
- Соленые огурцы, свеклу, морковь нарежьте кубиками.
- Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- В миске соедините все ингредиенты, добавьте винный уксус, оливковое масло. Выложите в тарелку.
Рецепт салата с водорослями
- Свеклу, морковь, картофель, соленые огурцы нарежьте кубиками.
- Водоросли измельчите ножом.
- В миске соедините все ингредиенты. Выложите в тарелку, добавьте оливковое масло, задекорируйте кунжутом. Приятного аппетита!
Три рецепта салата "Винегрет" от Тани Литвиновой в видео:
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