Кулинарный эксперт Таня Литвинова поделилась с поклонниками оригинальными вариантами приготовления салата, которые вы с легкостью можете приготовить в пост.

Татьяна Литвинова рассказывает секреты приготовления салата "Винегрет" с маринованными грибами, авокадо и водорослями. По словам эксперта лучше выбирать сладкую свеклу и запекать с картошкой, морковью в духовке для сохранения всех витаминов. Также лучше выбирать квашеные соленые огурцы, вместо маринованных, которые дополнят салат изысканным вкусом.

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Рецепт салата с маринованными грибами

Ингредиенты:

– 200 граммов свеклы;

– 200 граммов картофеля;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов соленых квашеных огурцов;

– 100 граммов маринованных грибов;

– 50 граммов квашеной капусты;

– оливковое масло.

Помойте свеклу, картофель, морковь, отправьте запекаться в духовку. Очистите овощи, нарежьте кубиками. Соленые огурцы, грибы нарежьте кубиками. Квашеную капусту измельчить ножом. В миске соедините все ингредиенты, смажьте оливковым маслом. Выложите в тарелку, задекорируйте квашеной капустой.

Рецепт салата из авокадо

Ингредиенты:

– 200 граммов свеклы;

– 1/2 авокадо;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов соленых квашеных огурцов;

– винный уксус;

– оливковое масло.

Соленые огурцы, свеклу, морковь нарежьте кубиками. Авокадо очистите от кожуры, нарежьте кубиками. В миске соедините все ингредиенты, добавьте винный уксус, оливковое масло. Выложите в тарелку.

Рецепт салата с водорослями

Ингредиенты:

– 200 граммов свеклы;

– 200 граммов картофеля;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов соленых квашеных огурцов;

– 70 граммов водорослей Вакаме;

– кунжут;

– масло оливковое.

Свеклу, морковь, картофель, соленые огурцы нарежьте кубиками. Водоросли измельчите ножом. В миске соедините все ингредиенты. Выложите в тарелку, добавьте оливковое масло, задекорируйте кунжутом. Приятного аппетита!

Три рецепта салата "Винегрет" от Тани Литвиновой в видео: