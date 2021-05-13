Рецепт десерту клафуті надзвичайно простий у приготуванні, якщо у вас не ма вишень, в и сміло можете додати до випічки полуницю, абрикоси, сливи чи інші улюблені вами фрукти та ягоди.

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Для приготування французького клафуті з вишнею за рецептом кондитерки Лізи Глінської вам потрібно заздалегідь підготувати круглу керамічну форму діаметром 30 сантиметрів.

Рецепт клафуті з вишнею

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 80 г цукру;

– 100 г борошна;

– 300 мл вершків 10% або молока;

– прянощі на ваш смак;

– 500 г черешні.