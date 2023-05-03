Гуляш – одно из самых популярных блюд, которое готовят в одной кастрюле. Это отличное сочетание мяса и овощей. Конечно, специи невероятно дополняют это блюдо, именно они определяют вкус и аромат. Знаете ли вы, какие специи добавлять в гуляш?

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Идеальный гуляш должен содержать нежные кусочки мяса, заправленные особым соусом. Вид мяса, предназначенного для гуляша, конечно, влияет на его вкус. Однако решающую роль играют специи. Они могут сделать его острым, травяным или пряным.

Какие специи добавить в рагу

Помимо соли и перца в рагу обычно добавляют две обычные специи. Это лавровый лист и душистый перец. Эти специи придают рагу слегка пикантный, глубокий вкус. Однако после варки их следует вынуть из рагу, иначе они сделают его горьким.

Это особенно важно, если вы готовите на два дня. Это блюдо очень хорошо разогревать, поэтому его точно следует готовить заранее. Важно не переборщить с количеством специй. На 1 килограмм мяса достаточно использовать 3 – 4 зерна душистого перца и 1 – 2 лавровых листа. Их излишек может испортить вкус блюда.

Сочное блюдо / Фото unsplash

Чем еще приправить гуляш

Также очень популярным дополнением к гуляшу является молотая паприка. Она сладкая и острая. Можно выбрать копченую паприку, которая придаст блюду нотку дыма. Паприку следует добавлять в конце приготовления, поскольку она легко подгорает и придает блюду горчинку.

Ягоды можжевельника – идеальное дополнение к рагу из оленины или грибов. Благодаря им блюдо приобретает лесной вкус и аромат.

Обогатить вкус гуляша могут и такие травы как чабрец, розмарин или майоран. Однако используйте чабрец и розмарин в умеренных количествах, поскольку они имеют особый вкус.