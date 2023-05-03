Гуляш – одна з найпопулярніших страв, яку готують в одній каструлі. Це чудове поєднання м’яса та овочів. Звичайно, спеції неймовірно доповнюють цю страву, саме вони визначають смак і аромат. А чи знаєте ви, які спеції додавати в гуляш?

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Ідеальний гуляш повинен містити ніжні шматочки м'яса, заправлені особливим соусом. Вид м'яса, призначеного для гуляшу, звичайно, впливає на його смак. Однак вирішальну роль відіграють спеції. Вони можуть зробити його гострим, трав’яним або пряним.

Які спеції додати в рагу

Крім солі і перцю в рагу зазвичай додають дві звичайні спеції. Це лавровий лист і запашний перець. Ці спеції надають рагу злегка пікантний, глибокий смак. Однак після варіння їх слід вийняти з рагу, інакше вони зроблять його гірким.

Це особливо важливо, якщо ви готуєте на два дні. Цю страву дуже добре розігрівати, тому її точно варто готувати заздалегідь. Важливо не переборщити з кількістю спецій. На 1 кілограм м'яса достатньо використовувати 3 – 4 зерна запашного перцю і 1 – 2 лаврових листки. Їх надлишок може зіпсувати смак страви.

Соковита страва / Фото unsplash

Чим ще приправити гуляш

Також дуже популярним додатком до гуляшу є мелена паприка. Вона солодка та гостра. Можна обрати копчену паприку, яка додасть страві нотку диму. Паприку варто додавати вкінці приготування, оскільки вона легко підгоряє і додає страві гіркуватість.

Ягоди ялівцю – ідеальне доповнення до рагу з оленини або грибів. Завдяки їм страва набуває лісового смаку та аромату.

Збагатити смак гуляшу можуть і такі трави як чебрець, розмарин або майоран. Однак використовуйте чебрець і розмарин в помірних кількостях, оскільки вони мають особливий смак.