Бренд-шеф ресторанних проєктів групи компаній "Фоззі Груп" Марко Черветті розповів, як зробити класичний Цезар. Цей салат здатний стати справжньою окрасою святкового стола.

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Класичний рецепт Цезаря

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У блендер покладіть філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збийте.
  2. Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез.
  3. Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.