Бренд-шеф ресторанних проєктів групи компаній "Фоззі Груп" Марко Черветті розповів, як зробити класичний Цезар. Цей салат здатний стати справжньою окрасою святкового стола.
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Класичний рецепт Цезаря
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У блендер покладіть філе анчоуса, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки й сік половинки лимона. Усе добре збийте.
- Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез.
- Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.