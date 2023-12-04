Греческий салат отлично подойдет к мясным и рыбным блюдам. Поэтому смело готовьте его к Новому году или Рождеству.
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Традиционный рецепт греческого салата
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Можете использовать не только красные, но и желтые помидоры / Фото Unsplash
Приготовление:
- Возьмите 200 грамм томатов черри или 2 средних томата и порежьте в миску.
- Огурец помойте, разрежьте пополам, затем нарежьте каждую половинку полукольцами толщиной 0,5 сантиметра. Переложите в миску к томатам.
- Сладкий перец помойте, разрежьте пополам, удалите плодоножку и семена. Нарежьте большим кубиком и переложите в миску.
- Половину красного лука нарежьте либо полукольцами, либо перьями. Также переложите в миску ко всем ингредиентам салата.
- 200 граммов феты нарежьте большим кубиком. Добавьте сыр в миску в последнюю очередь.
- Ко всем овощам добавьте 50 граммов оливок без косточек. Посыпьте салат 1 – 2 чайными ложками сухого орегано и заправьте 3 – 4 столовыми ложками оливкового масла. Аккуратно перемешайте, используя 2 ложки.
- Добавьте в миску нарезанную кубиками фету. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки сыра остались целыми. Солите салат в последнюю очередь, так как из-за этого овощи начнут пускать сок. Помните о соленых фете и оливках, поэтому сначала попробуйте салат, а потом уже добавляйте соль.