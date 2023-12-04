Грецький салат чудово підійде до м’ясних та рибних страв. Тому сміливо готуйте його на Новий рік чи Різдво.

Смакує ідеально "Курка по-домашньому": класичні страви для затишних зимових вечорів

Традиційний рецепт грецького салату

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів томатів чері або 2 звичайні томати;

– 1 великий огірок;

– 1 солодкий перець;

– половина червоної цибулі;

– 50 грамів оливок без кісточок;

– 200 грамів сиру фета;

– 1 – 2 чайні ложки орегано;

– 3 – 4 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;

– сіль до смаку.



Можете використовувати не лише червоні, а й жовті помідори / Фото Unsplash

Приготування:

Візьміть 200 грамів томатів чері або 2 середні томати та поріжте в миску. Огірок помийте, розріжте навпіл, а потім наріжте кожну половинку півкільцями товщиною 0,5 сантиметра. Перекладіть у миску до томатів. Солодкий перець помийте, розріжте навпіл, видаліть плодоніжку та насіння. Наріжте великим кубиком та перекладіть у миску. Половину червоної цибулі наріжте або півкільцями, або пір'ям. Також перекладіть у миску до всіх інгредієнтів салату. 200 грамів фети наріжте великим кубиком. Додайте сир в миску в останню чергу. До всіх овочів додайте 50 грамів оливок без кісточок. Посипте салат 1 – 2 чайними ложками сухого орегано та заправте 3 – 4 столовими ложками оливкової олії. Акуратно перемішайте, використовуючи 2 ложки. Додайте в миску нарізану кубиками фету. Акуратно перемішайте, щоб шматочки сиру залишилися цілими. Соліть салат в останню чергу, оскільки через це овочі почнуть пускати сік. Пам'ятайте про солоні фету та оливки, тому спочатку спробуйте салат, а потім вже додавайте сіль.

Шукаєте рецепт салату для святкового стола? Перегляньте нашу спеціальну підбірку до Нового року – вам сподобається.