Грецький салат чудово підійде до м’ясних та рибних страв. Тому сміливо готуйте його на Новий рік чи Різдво.
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Традиційний рецепт грецького салату
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Можете використовувати не лише червоні, а й жовті помідори / Фото Unsplash
Приготування:
- Візьміть 200 грамів томатів чері або 2 середні томати та поріжте в миску.
- Огірок помийте, розріжте навпіл, а потім наріжте кожну половинку півкільцями товщиною 0,5 сантиметра. Перекладіть у миску до томатів.
- Солодкий перець помийте, розріжте навпіл, видаліть плодоніжку та насіння. Наріжте великим кубиком та перекладіть у миску.
- Половину червоної цибулі наріжте або півкільцями, або пір'ям. Також перекладіть у миску до всіх інгредієнтів салату.
- 200 грамів фети наріжте великим кубиком. Додайте сир в миску в останню чергу.
- До всіх овочів додайте 50 грамів оливок без кісточок. Посипте салат 1 – 2 чайними ложками сухого орегано та заправте 3 – 4 столовими ложками оливкової олії. Акуратно перемішайте, використовуючи 2 ложки.
- Додайте в миску нарізану кубиками фету. Акуратно перемішайте, щоб шматочки сиру залишилися цілими. Соліть салат в останню чергу, оскільки через це овочі почнуть пускати сік. Пам'ятайте про солоні фету та оливки, тому спочатку спробуйте салат, а потім вже додавайте сіль.