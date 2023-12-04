Ничего лишнего: готовим классический Греческий салат на Новый год – пошаговый рецепт
4 декабря 2023, 13:05Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Греческий салат является, пожалуй, самым популярным из овощных салатов. Его любят за идеальное сочетание ингредиентов, насыщенный вкус и быстроту приготовления.
Греческий салат отлично подойдет к мясным и рыбным блюдам. Поэтому смело готовьте его к Новому году или Рождеству.
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Традиционный рецепт греческого салата
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 200 граммов томатов черри или 2 обычных томата;
– 1 большой огурец;
– 1 сладкий перец;
– половина красного лука;
– 50 граммов оливок без косточек;
– 200 граммов сыра фета;
– 1 – 2 чайные ложки орегано;
– 3 – 4 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin;
– соль по вкусу.
Можете использовать не только красные, но и желтые помидоры / Фото Unsplash
Приготовление:
- Возьмите 200 грамм томатов черри или 2 средних томата и порежьте в миску.
- Огурец помойте, разрежьте пополам, затем нарежьте каждую половинку полукольцами толщиной 0,5 сантиметра. Переложите в миску к томатам.
- Сладкий перец помойте, разрежьте пополам, удалите плодоножку и семена. Нарежьте большим кубиком и переложите в миску.
- Половину красного лука нарежьте либо полукольцами, либо перьями. Также переложите в миску ко всем ингредиентам салата.
- 200 граммов феты нарежьте большим кубиком. Добавьте сыр в миску в последнюю очередь.
- Ко всем овощам добавьте 50 граммов оливок без косточек. Посыпьте салат 1 – 2 чайными ложками сухого орегано и заправьте 3 – 4 столовыми ложками оливкового масла. Аккуратно перемешайте, используя 2 ложки.
- Добавьте в миску нарезанную кубиками фету. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки сыра остались целыми. Солите салат в последнюю очередь, так как из-за этого овощи начнут пускать сок. Помните о соленых фете и оливках, поэтому сначала попробуйте салат, а потом уже добавляйте соль.