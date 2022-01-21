Рецепт американского супа клэм-чаудер
- Время: 45 минут
- Порции: 9
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Клэм-чаудер / Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте большую кастрюлю на плите. Обжарьте на ней нарезанный кубиками бекон (6 – 8 минут). Переложите его на тарелку, а вытопившийся жир оставьте в кастрюле.
- Растопите сливочное масло в кастрюле. Добавьте измельченные мелкими кубиками чеснок и лук. Обжаривайте их, пока лук не станет прозрачным, примерно 2 – 3 минуты. Добавьте тимьян и жарьте до появления аромата, примерно 1 минуту.
- Высыпьте муку и перемешивайте до легкой румяности. Постепенно введите молоко, овощной бульон, сок моллюсков и лавровый лист. Варите смесь, постоянно помешивая. Она должна чуточку загустеть.
- Добавьте в кастрюлю картофель, предварительно нарезанный средними кубиками. Доведите суп до кипения и уменьшите огонь. Варите его, пока картофель не станет мягким (12 – 15 минут).
Клэм-чаудер / Фото Damn delicious
- Влейте полстакана молока и полстакана сливок, добавьте моллюски и перемешайте.
- Сдобрите все солью, черным молотым перцем и прогрейте суп еще 2 – 3 минуты.
- Если суп слишком густой, добавьте еще половину сливок и молока.
- Подавайте клэм-чаудер к столу украсив беконом и петрушкой.
Приятного аппетита!