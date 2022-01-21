Рецепт американского супа клэм-чаудер

  • Время: 45 минут
  • Порции: 9

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Клэм-чаудер / Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте большую кастрюлю на плите. Обжарьте на ней нарезанный кубиками бекон (6 – 8 минут). Переложите его на тарелку, а вытопившийся жир оставьте в кастрюле.
  2. Растопите сливочное масло в кастрюле. Добавьте измельченные мелкими кубиками чеснок и лук. Обжаривайте их, пока лук не станет прозрачным, примерно 2 – 3 минуты. Добавьте тимьян и жарьте до появления аромата, примерно 1 минуту.
  3. Высыпьте муку и перемешивайте до легкой румяности. Постепенно введите молоко, овощной бульон, сок моллюсков и лавровый лист. Варите смесь, постоянно помешивая. Она должна чуточку загустеть.
  4. Добавьте в кастрюлю картофель, предварительно нарезанный средними кубиками. Доведите суп до кипения и уменьшите огонь. Варите его, пока картофель не станет мягким (12 – 15 минут).


Клэм-чаудер / Фото Damn delicious

  1. Влейте полстакана молока и полстакана сливок, добавьте моллюски и перемешайте.
  2. Сдобрите все солью, черным молотым перцем и прогрейте суп еще 2 – 3 минуты.
  3. Если суп слишком густой, добавьте еще половину сливок и молока.
  4. Подавайте клэм-чаудер к столу украсив беконом и петрушкой.

Приятного аппетита!