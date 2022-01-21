Рецепт американського супу клем-чаудер
- Час: 45 хвилин
- Порції: 9
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Клем-чаудер / Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте велику каструлю на плиті. Обсмажте на ній нарізаний кубиками бекон (6 – 8 хвилин). Перекладіть його на тарілку, а жир, що витопився, залишіть в каструлі.
- Розтопіть вершкове масло в каструлі. Додайте подрібнені дрібними кубиками часник і цибулю. Обсмажуйте їх, доки цибуля не стане прозорою, приблизно 2 – 3 хвилини. Додайте чебрець та смажте до появи аромату, приблизно 1 хвилину.
- Висипте борошно та перемішуйте до легкої рум’яності. Поступово введіть молоко, овочевий бульйон, сік молюсків і лавровий лист. Варіть суміш, постійно помішуючи. Вона повинна трішки загуснути.
- Додайте в каструлю картоплю, попередньо нарізану середніми кубиками. Доведіть суп до кипіння та зменште вогонь. Варіть його доки картопля не зм'якне (12 – 15 хвилин).
Клем-чаудер / Фото Damn delicious
- Влийте пів склянки молока та пів склянки вершків, додайте молюски та перемішайте.
- Присмачте все сіллю, чорним меленим перцем та прогрійте суп ще 2 – 3 хвилини.
- Якщо суп занадто густий, додайте ще половину вершків та молока.
- Подавайте клем-чаудер до столу прикрасивши беконом і петрушкою.
Смачного!