Мохито готовится очень просто. От него будут в восторге и взрослые, и дети.

Стоит попробовать Всего из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс

Клубничный мохито с клубникой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Хорошо помойте клубнику и уберите плодоножки. Положите в миску, графин или банку, в которой будете делать мохито.
  2. Нарежьте лимон кольцами и отправьте к клубнике. Также добавьте сахар, листочки мяты, лимонный сок и толкушкой хорошо все разомните, чтобы ингредиенты пустили сок.
  3. Наполните графинчик до половины льдом и залейте сладкой бесцветной газированной водой.
  4. Украсьте мохито кусочками лимона и клубникой. Подавайте к столу охлажденным.