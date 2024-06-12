Мохито готовится очень просто. От него будут в восторге и взрослые, и дети.

Стоит попробовать Всего из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс

Клубничный мохито с клубникой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов клубники;

– 2 чайные ложки сахара;

– 2 веточки мяты;

– 0,5 лимона;

– лед по вкусу;

– 0,5 литра сладкой газированной воды;

– 20 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Хорошо помойте клубнику и уберите плодоножки. Положите в миску, графин или банку, в которой будете делать мохито. Нарежьте лимон кольцами и отправьте к клубнике. Также добавьте сахар, листочки мяты, лимонный сок и толкушкой хорошо все разомните, чтобы ингредиенты пустили сок. Наполните графинчик до половины льдом и залейте сладкой бесцветной газированной водой. Украсьте мохито кусочками лимона и клубникой. Подавайте к столу охлажденным.

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