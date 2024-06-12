Мохито готовится очень просто. От него будут в восторге и взрослые, и дети.
Стоит попробовать Всего из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс
Клубничный мохито с клубникой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Хорошо помойте клубнику и уберите плодоножки. Положите в миску, графин или банку, в которой будете делать мохито.
- Нарежьте лимон кольцами и отправьте к клубнике. Также добавьте сахар, листочки мяты, лимонный сок и толкушкой хорошо все разомните, чтобы ингредиенты пустили сок.
- Наполните графинчик до половины льдом и залейте сладкой бесцветной газированной водой.
- Украсьте мохито кусочками лимона и клубникой. Подавайте к столу охлажденным.