Мохіто готується дуже просто. Від нього будуть в захваті й дорослі, і діти.

Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус

Полуничне мохіто

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів полуниці;

– 2 чайні ложки цукру;

– 2 гілочки м'яти;

– 0,5 лимона;

– лід до смаку;

– 0,5 літра солодкої газованої води;

– 20 грамів лимонного соку.

Приготування:

Добре помийте полуницю та приберіть плодоніжки. Покладіть у миску, карафку чи банку, в якій робитимете мохіто. Наріжте лимон кільцями та відправте до полуниці. Також додайте цукор, листочки м'яти, лимонний сік і товкачем добре все розімніть, щоб інгредієнти пустили сік. Наповніть карафку до половини льодом та залийте солодкою безколірною газованою водою. Прикрасьте мохіто шматочками лимона і полуницею. Подавайте до столу охолодженим.

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