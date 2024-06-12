Мохіто готується дуже просто. Від нього будуть в захваті й дорослі, і діти.
Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус
Полуничне мохіто
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Добре помийте полуницю та приберіть плодоніжки. Покладіть у миску, карафку чи банку, в якій робитимете мохіто.
- Наріжте лимон кільцями та відправте до полуниці. Також додайте цукор, листочки м'яти, лимонний сік і товкачем добре все розімніть, щоб інгредієнти пустили сік.
- Наповніть карафку до половини льодом та залийте солодкою безколірною газованою водою.
- Прикрасьте мохіто шматочками лимона і полуницею. Подавайте до столу охолодженим.