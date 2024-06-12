Вы будете готовить его все лето: рецепт фантастического клубничного мохито

Клубничный мохито прекрасно утоляет жажду. Такой напиток вам точно понравится.

Мохито готовится очень просто. От него будут в восторге и взрослые, и дети.

Стоит попробовать Всего из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс

Клубничный мохито с клубникой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 300 граммов клубники;– 2 чайные ложки сахара;– 2 веточки мяты;– 0,5 лимона;– лед по вкусу;– 0,5 литра сладкой газированной воды;– 20 граммов лимонного сока.

Приготовление: