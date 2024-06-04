Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники
4 июня 2024, 22:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Домашнее мороженое можно сделать без яиц и специальных форм. Вам нужно всего 2 ингредиента.
Мороженое застывает за 5 – 6 часов. Поэтому лучше делать его вечером.
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Клубничное мороженое
- Время: 20 минут
- Порций: 6
– 500 граммов клубники;
– 200 граммов сгущенного молока.
Приготовление:
- Клубнику хорошо помойте, обсушите и удалите плодоножки.
- Нарежьте клубнику кусочками и переложите в миску, добавьте сгущенное молоко и перебейте погружным блендером до однородности.
- Разлейте в пластиковые стаканчики и вставьте в центр деревянные палочки для мороженого.
- Поставьте стаканчики в морозилку до полного замораживания.
- Перед употреблением достаньте мороженое из морозилки и дайте ему минут 5 – 10, чтобы подтаять.