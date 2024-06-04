Морозиво застигає за 5 – 6 годин. Тому краще робити його ввечері.
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Полуничне морозиво
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Полуницю добре помийте, обсушіть та видаліть плодоніжки.
- Наріжте полуницю шматочками та перекладіть у миску, додайте згущене молоко та перебийте занурювальним блендером до однорідності.
- Розлийте у пластикові стаканчики та встроміть у центр дерев’яні палички для морозива.
- Поставте стаканчики в морозилку до повного заморожування.
- Перед споживанням дістаньте морозиво з морозилки й дайте йому хвилин 5 – 10, щоб підтанути.