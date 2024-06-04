Морозиво застигає за 5 – 6 годин. Тому краще робити його ввечері.

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Полуничне морозиво

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Полуницю добре помийте, обсушіть та видаліть плодоніжки.
  2. Наріжте полуницю шматочками та перекладіть у миску, додайте згущене молоко та перебийте занурювальним блендером до однорідності.
  3. Розлийте у пластикові стаканчики та встроміть у центр дерев’яні палички для морозива.
  4. Поставте стаканчики в морозилку до повного заморожування.
  5. Перед споживанням дістаньте морозиво з морозилки й дайте йому хвилин 5 – 10, щоб підтанути.