Вы вполне можете приготовить этот шедевр французской кухни самостоятельно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.

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Крем-брюле

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить крем-брюле: видео

Приготовление:

  1. Желтки разотрите с сахаром и сиропом из бузины. Влейте сливки, доведенные до кипения.
  2. Верните массу на огонь и, постоянно помешивая, нагрейте максимум до 78 градусов.
  3. Разлейте массу в керамические формы, поставьте в противень, наполненный водой до половины, и готовьте в разогретой до 120 градусов духовке без конвекции 60 минут.
  4. Полностью охладите в холодильнике, присыпьте сахаром и растопите его горелкой.