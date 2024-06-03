Вы вполне можете приготовить этот шедевр французской кухни самостоятельно. Просто воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.
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Крем-брюле
- Время: 45 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Желтки разотрите с сахаром и сиропом из бузины. Влейте сливки, доведенные до кипения.
- Верните массу на огонь и, постоянно помешивая, нагрейте максимум до 78 градусов.
- Разлейте массу в керамические формы, поставьте в противень, наполненный водой до половины, и готовьте в разогретой до 120 градусов духовке без конвекции 60 минут.
- Полностью охладите в холодильнике, присыпьте сахаром и растопите его горелкой.