Домашнее варенье из клубники любят и дети, и взрослые. Лучшего дополнения к сладким оладьям, тортам и тарталеткам, пожалуй, нет. Оно прекрасно подходит зимой, когда мы вспоминаем летние моменты и с тоской смотрим на календарь, отсчитывая дни до теплой поры.
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Клубничное варенье из клубники
- Время: 1.5 часов
- Порций: 4
Замечательный вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Фрукты помойте и удалите плодоножки.
- Затем перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок.
- Поместите клубнику на огонь и медленно варите ягоды до тех пор, пока оно не загустеет и не приобретет необходимую консистенцию.
- Обычно это занимает около 3 часов.
- Те, у кого постоянно не хватает времени, могут приготовить варенье из клубники на скорую руку и воспользоваться загустителем (натуральный пектин и т.п.), что значительно сократит время приготовления варенья.