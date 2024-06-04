Домашнее варенье из клубники любят и дети, и взрослые. Лучшего дополнения к сладким оладьям, тортам и тарталеткам, пожалуй, нет. Оно прекрасно подходит зимой, когда мы вспоминаем летние моменты и с тоской смотрим на календарь, отсчитывая дни до теплой поры.

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Клубничное варенье из клубники

  • Время: 1.5 часов
  • Порций: 4

Как приготовить клубничное варенье из клубникиЗамечательный вкус / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Фрукты помойте и удалите плодоножки.
  2. Затем перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок.
  3. Поместите клубнику на огонь и медленно варите ягоды до тех пор, пока оно не загустеет и не приобретет необходимую консистенцию.
  4. Обычно это занимает около 3 часов.
  5. Те, у кого постоянно не хватает времени, могут приготовить варенье из клубники на скорую руку и воспользоваться загустителем (натуральный пектин и т.п.), что значительно сократит время приготовления варенья.