Домашнє варення з полуниці люблять і діти, і дорослі. Кращого доповнення до солодких оладок, тортів і тарталеток, мабуть, немає. Воно чудово смакує взимку, коли ми згадуємо літні моменти та з тугою дивимося на календар, відраховуючи дні до теплої пори.

До теми Полуниця у власному соку: незамінний рецепт на зиму

Полуничне варення

Час : 1.5 години

: 1.5 години Порцій: 4

Чудовий смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 250 грамів цукру;

– 1 лимон.

Приготування:

Фрукти помийте та видаліть плодоніжки. Потім перелийте в каструлю, додайте цукор і лимонний сік. Помістіть полуницю на вогонь та повільно варіть ягоди до тих пір, поки воно не загусне і не набуде необхідної консистенції. Зазвичай це займає близько 3 годин. Ті, у кого постійно не вистачає часу, можуть приготувати варення з полуниці на швидку руку і скористатися загусником (натуральний пектин тощо), що значно скоротить час приготування варення.

Така смакота: рецепт заварного пирога з полуницею.