Домашнє варення з полуниці люблять і діти, і дорослі. Кращого доповнення до солодких оладок, тортів і тарталеток, мабуть, немає. Воно чудово смакує взимку, коли ми згадуємо літні моменти та з тугою дивимося на календар, відраховуючи дні до теплої пори.

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Полуничне варення

  • Час: 1.5 години
  • Порцій: 4

Як приготувати поулничне варенняЧудовий смак / Фото unsplash

Приготування:

  1. Фрукти помийте та видаліть плодоніжки.
  2. Потім перелийте в каструлю, додайте цукор і лимонний сік.
  3. Помістіть полуницю на вогонь та повільно варіть ягоди до тих пір, поки воно не загусне і не набуде необхідної консистенції.
  4. Зазвичай це займає близько 3 годин.
  5. Ті, у кого постійно не вистачає часу, можуть приготувати варення з полуниці на швидку руку і скористатися загусником (натуральний пектин тощо), що значно скоротить час приготування варення.