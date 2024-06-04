Домашнє варення з полуниці люблять і діти, і дорослі. Кращого доповнення до солодких оладок, тортів і тарталеток, мабуть, немає. Воно чудово смакує взимку, коли ми згадуємо літні моменти та з тугою дивимося на календар, відраховуючи дні до теплої пори.
До теми Полуниця у власному соку: незамінний рецепт на зиму
Полуничне варення
- Час: 1.5 години
- Порцій: 4
Чудовий смак / Фото unsplash
Приготування:
- Фрукти помийте та видаліть плодоніжки.
- Потім перелийте в каструлю, додайте цукор і лимонний сік.
- Помістіть полуницю на вогонь та повільно варіть ягоди до тих пір, поки воно не загусне і не набуде необхідної консистенції.
- Зазвичай це займає близько 3 годин.
- Ті, у кого постійно не вистачає часу, можуть приготувати варення з полуниці на швидку руку і скористатися загусником (натуральний пектин тощо), що значно скоротить час приготування варення.