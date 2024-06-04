Натуральный вкус лета: рецепт клубничного варенья, которое приготовит каждый

Клубничное варенье ассоциируется с беззаботностью летних дней и душистыми ягодами. Для его приготовления не нужно прилагать много усилий, а наслаждение от результата стоит каждой потраченной минуты.

Домашнее варенье из клубники любят и дети, и взрослые. Лучшего дополнения к сладким оладьям, тортам и тарталеткам, пожалуй, нет. Оно прекрасно подходит зимой, когда мы вспоминаем летние моменты и с тоской смотрим на календарь, отсчитывая дни до теплой поры.

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Клубничное варенье из клубники

Время : 1.5 часов

: 1.5 часов Порций: 4

Замечательный вкус / Фото unsplash

– 1 килограмм клубники;– 250 грамм сахара;– 1 лимон.

Приготовление:

Фрукты помойте и удалите плодоножки. Затем перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. Поместите клубнику на огонь и медленно варите ягоды до тех пор, пока оно не загустеет и не приобретет необходимую консистенцию. Обычно это занимает около 3 часов. Те, у кого постоянно не хватает времени, могут приготовить варенье из клубники на скорую руку и воспользоваться загустителем (натуральный пектин и т.п.), что значительно сократит время приготовления варенья.