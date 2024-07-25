Попробуйте приготовить клубничное варенье по этому рецепту. Он всегда удается всегда удается.
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Клубничное варенье из клубники
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Переберите клубнику, оборвите хвостики, вымойте и сцедите лишнюю воду. Засыпьте ягоды в кастрюлю и притрусите сахаром. Оставьте на 3 часа.
- После этого вымешайте клубнику и поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Доведите до кипения и варите еще 15 минут до закипания, снимая шум.
- Добавьте к варенью лимонную кислоту, вымешайте и проварите еще 5 минут.
- Разложите варенье в стерилизованные банки и закрутите стерилизованными крышками. Переверните банки крышками вниз и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.