Спробуйте приготувати полуничне варення за цим рецептом. Він завжди вдається.

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Полуничне варення

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Переберіть полуницю, обірвіть хвостики, вимийте та зцідіть зайву воду. Засипте ягоди в каструлю і притрусіть цукром. Залиште на 3 години.
  2. Після цього вимішайте полуницю та поставте каструлю на невеликий вогонь. Доведіть до кипіння та варіть ще 15 хвилин до закипання, знімаючи шум.
  3. Додайте до варення лимонну кислоту, вимішайте та проваріть ще 5 хвилин.
  4. Розкладіть варення в стерилізовані банки та закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки кришками донизу та закутайте до остигання. Зберігайте у прохолодному темному місці.