Спробуйте приготувати полуничне варення за цим рецептом. Він завжди вдається.
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Полуничне варення
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Переберіть полуницю, обірвіть хвостики, вимийте та зцідіть зайву воду. Засипте ягоди в каструлю і притрусіть цукром. Залиште на 3 години.
- Після цього вимішайте полуницю та поставте каструлю на невеликий вогонь. Доведіть до кипіння та варіть ще 15 хвилин до закипання, знімаючи шум.
- Додайте до варення лимонну кислоту, вимішайте та проваріть ще 5 хвилин.
- Розкладіть варення в стерилізовані банки та закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть банки кришками донизу та закутайте до остигання. Зберігайте у прохолодному темному місці.