Невероятно ароматное и вкусное: простой рецепт идеального варенья из клубники
25 июля 2024, 15:55Читати новину українською
Источник:Shuba
Пожалуй, клубника самая популярная ягода для приготовления варенья. И неудивительно, ведь оно всегда получается необычайно ароматным.
Попробуйте приготовить клубничное варенье по этому рецепту. Он всегда удается всегда удается.
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Клубничное варенье из клубники
- Время: 30 минут
- Порций: 5
– 2 килограмма клубники;
– 1 килограмм сахара;
– треть чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Переберите клубнику, оборвите хвостики, вымойте и сцедите лишнюю воду. Засыпьте ягоды в кастрюлю и притрусите сахаром. Оставьте на 3 часа.
- После этого вымешайте клубнику и поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Доведите до кипения и варите еще 15 минут до закипания, снимая шум.
- Добавьте к варенью лимонную кислоту, вымешайте и проварите еще 5 минут.
- Разложите варенье в стерилизованные банки и закрутите стерилизованными крышками. Переверните банки крышками вниз и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.