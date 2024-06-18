Проще, чем просто варить: готовим клубничное варенье на сковороде
18 июня 2024, 12:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Варенье из клубники можно не только варить. Попробуйте приготовить его на сковороде.
Варенье получится ароматным и очень вкусным. Воспользуйтесь этим простым рецептом – он может стать вашим любимым.
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Варенье из клубники на сковороде
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм клубники;
– 3 столовые ложки воды;
– 2 грамма лимонной кислоты;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Клубнику помойте, удалите плодоножки и положите на сковороду с толстым дном.
- Добавьте воду и лимонную кислоту. Включите средний огонь и грейте, пока не выделится сок. Жарьте 5 минут, не перемешивая.
- Затем засыпьте сахар и аккуратно перемешайте лопаткой. Доведите до кипения и готовьте еще 5 минут. Снимите пену.
- Две пол-литровые банки помойте и простерилизуйте.
- Разлейте горячее варенье в теплые банки и закрутите стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
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