Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Такое варенье точно поразит ваших близких.

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Вишня в шоколаде

  • Время: 40 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Вишни помойте, переберите, уберите косточки и плодоножки. Положите плоды в кастрюлю и измельчите до состояния пюре погружным блендером. Добавьте сахар и перемешайте.
  2. Проварите и доведите до кипения трижды. Первый раз доведите до кипения на медленном или среднем огне. Варенье должно прокипеть 5 минут. Затем снимите его с огня и оставьте до полного остывания на 8 – 10 часов. Далее поставьте на огонь во второй раз. Повторите то же самое еще раз.
  3. Когда вишневое варенье будет провариваться в третий раз, в отдельной сухой миске смешайте пектин с просеянным какао-порошком. Добавьте небольшое количество сиропа из кастрюли и все хорошо вымешайте до однородности. Готовую смесь вылейте в кастрюлю с вишневым вареньем. Добавьте ванильный сахар и перемешайте.
  4. Дайте варенью закипеть и с момента закипания прокипятите 5 минут. Затем сразу разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Для хранения уберите в темное прохладное место.