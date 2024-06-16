Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Такое варенье точно поразит ваших близких.
Стоит попробовать Не просто консервация, а произведение искусства: готовим клубничное мохито в банках
Вишня в шоколаде
- Время: 40 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Вишни помойте, переберите, уберите косточки и плодоножки. Положите плоды в кастрюлю и измельчите до состояния пюре погружным блендером. Добавьте сахар и перемешайте.
- Проварите и доведите до кипения трижды. Первый раз доведите до кипения на медленном или среднем огне. Варенье должно прокипеть 5 минут. Затем снимите его с огня и оставьте до полного остывания на 8 – 10 часов. Далее поставьте на огонь во второй раз. Повторите то же самое еще раз.
- Когда вишневое варенье будет провариваться в третий раз, в отдельной сухой миске смешайте пектин с просеянным какао-порошком. Добавьте небольшое количество сиропа из кастрюли и все хорошо вымешайте до однородности. Готовую смесь вылейте в кастрюлю с вишневым вареньем. Добавьте ванильный сахар и перемешайте.
- Дайте варенью закипеть и с момента закипания прокипятите 5 минут. Затем сразу разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Для хранения уберите в темное прохладное место.