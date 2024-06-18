Варення вийде ароматним та дуже смачним. Скористайтеся цим простим рецептом – він може стати вашим улюбленим.
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Варення з полуниці на пательні
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Полуницю помийте, видаліть плодоніжки й покладіть на пательню з товстим дном.
- Додайте воду і лимонну кислоту. Увімкніть середній вогонь і грійте, поки не виділиться сік. Смажте 5 хвилин, не перемішуючи.
- Потім засипте цукор і акуратно перемішайте лопаткою. Доведіть до кипіння і готуйте ще 5 хвилин. Зніміть піну.
- Дві півлітрові банки помийте і простерилізуйте.
- Розлийте гаряче варення в теплі банки та закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть їх догори дном, закутайте і залиште до повного остигання.