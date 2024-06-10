Их сметут со стола за секунду: готовим роскошные клубничные кексы
10 июня 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Shuba
С клубникой можно сделать много вкусной выпечки. В частности, воздушные и ароматные маффины.
Печь такие кексы совсем не трудно. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
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Клубничные кексы
- Время: 55 минут
- Порций: 8
– 225 граммов муки;
– 100 граммов масла 73%;
– 175 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 60 миллилитров молока 2,5%;
– 12 граммов разрыхлителя;
– 200 граммов клубники;
– 30 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Клубнику помойте, переберите, обсушите и нарежьте.
- Муку просейте с разрыхлителем, добавьте яйца, молоко, сахар, масло и хорошо перемешайте. Добавьте клубнику и еще раз осторожно перемешайте.
- В формочки для маффинов положите бумажные капсулы, выложите в них тесто на 2 трети объема. Выпекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.