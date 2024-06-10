Пекти такі кекси зовсім не важко. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.
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Полуничні кекси
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Полуницю помийте, переберіть, обсушіть і наріжте.
- Борошно просійте з розпушувачем, додайте яйця, молоко, цукор, масло і добре перемішайте. Додайте полуницю та ще раз обережно перемішайте.
- У формочки для мафінів покладіть паперові капсули, викладіть в них тісто на 2 третини об'єму. Випікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.