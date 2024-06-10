Пекти такі кекси зовсім не важко. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.

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Полуничні кекси

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 225 грамів борошна;

– 100 грамів масла 73%;

– 175 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 60 мілілітрів молока 2,5%;

– 12 грамів розпушувача;

– 200 грамів полуниці;

– 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Полуницю помийте, переберіть, обсушіть і наріжте. Борошно просійте з розпушувачем, додайте яйця, молоко, цукор, масло і добре перемішайте. Додайте полуницю та ще раз обережно перемішайте. У формочки для мафінів покладіть паперові капсули, викладіть в них тісто на 2 третини об'єму. Випікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

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