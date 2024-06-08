Даже печь не надо: готовим клубничный чизкейк за 30 минут

8 июня 2024, 21:57
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Источник:

Shuba

Пожалуй, никто не откажется от угощения вкусным чизкейком. С клубникой он заиграет новыми красками.

Такой десерт готовится очень просто и быстро. Вам будет достаточно 30 минут.

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Клубничный чизкейк

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты для коржа:
– 300 граммов овсяного печенья;
– 100 граммов масла.
Для начинки:
– 1 килограмм творога;
– 500 граммов маскарпоне;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 30 граммов желатина;
– 250 граммов сливок 30%;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 300 граммов клубники.

Приготовление:

  1. Превратите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте. Застелите пергаментом форму для выпекания диаметром 23 – 24 сантиметра. Выложите смесь и разровняйте так, чтобы сформировать корж с бортами на высоту формы. Поставьте в холодильник.
  2. Тем временем высыпьте желатин в кастрюлю, добавьте 5 столовых ложек холодной воды, перемешайте и поставьте разбухать минут на 10 – 15.
  3. Охлажденные сливки взбейте на ледяной бане до устойчивой пены.
  4. Перетрите творог блендером до однородности, добавьте маскарпоне, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
  5. Поставьте сосуд с желатином в миску с очень горячей водой и, тщательно помешивая, полностью растворите.
  6. Аккуратно введите желатин в творожную массу, постоянно помешивая в процессе. Соедините массу со сливками.
  7. Творожную массу с желатином выложите в подготовленный корж из печенья. Сверху украсьте чизкейк свежей клубникой и поставьте в холодильник застывать на ночь.

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Автор: Ольга Котів