Даже печь не надо: готовим клубничный чизкейк за 30 минут
8 июня 2024, 21:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Пожалуй, никто не откажется от угощения вкусным чизкейком. С клубникой он заиграет новыми красками.
Такой десерт готовится очень просто и быстро. Вам будет достаточно 30 минут.
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Клубничный чизкейк
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 300 граммов овсяного печенья;
– 100 граммов масла.
Для начинки:
– 1 килограмм творога;
– 500 граммов маскарпоне;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 30 граммов желатина;
– 250 граммов сливок 30%;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 300 граммов клубники.
Приготовление:
- Превратите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте. Застелите пергаментом форму для выпекания диаметром 23 – 24 сантиметра. Выложите смесь и разровняйте так, чтобы сформировать корж с бортами на высоту формы. Поставьте в холодильник.
- Тем временем высыпьте желатин в кастрюлю, добавьте 5 столовых ложек холодной воды, перемешайте и поставьте разбухать минут на 10 – 15.
- Охлажденные сливки взбейте на ледяной бане до устойчивой пены.
- Перетрите творог блендером до однородности, добавьте маскарпоне, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
- Поставьте сосуд с желатином в миску с очень горячей водой и, тщательно помешивая, полностью растворите.
- Аккуратно введите желатин в творожную массу, постоянно помешивая в процессе. Соедините массу со сливками.
- Творожную массу с желатином выложите в подготовленный корж из печенья. Сверху украсьте чизкейк свежей клубникой и поставьте в холодильник застывать на ночь.