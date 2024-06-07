На приготовление надо всего полчаса. Этот простой рецепт просто разорвал тикток.

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Клубничное тирамису

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов клубники;

– 500 граммов маскарпоне;

– 200 граммов савоярди;

– 500 миллилитров сливок 33%;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 2 столовые ложки сахара;

– мята по вкусу.

Смотрите, как приготовить клубничное тирамису: видео

Приготовление:

150 граммов клубники порежьте на четвертинки, притрусите столовой ложкой сахара и оставьте на 15 минут. Еще 250 граммов клубники перебейте блендером, добавьте столовую ложку сахара и перемешайте. Для крема слегка взбейте сливки, добавьте сахарную пудру и взбейте до густого крема. Осторожно вмешайте маскарпоне и снова взбейте. На дно большой формы выложите часть печенья, предварительно смачивая его в клубничном пюре. Сверху выложите половину крема и разровняйте. На крем положите кусочки клубники, затем вновь выложите слой печенья, смоченного в пюре. Сверху покройте второй половиной крема. Украсьте тирамису клубникой, которая осталась, и листочками мяты. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а еще лучше – на ночь.

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