На приготовление надо всего полчаса. Этот простой рецепт просто разорвал тикток.
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Клубничное тирамису
- Время: 30 минут
- Порций: 8
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Приготовление:
- 150 граммов клубники порежьте на четвертинки, притрусите столовой ложкой сахара и оставьте на 15 минут.
- Еще 250 граммов клубники перебейте блендером, добавьте столовую ложку сахара и перемешайте.
- Для крема слегка взбейте сливки, добавьте сахарную пудру и взбейте до густого крема. Осторожно вмешайте маскарпоне и снова взбейте.
- На дно большой формы выложите часть печенья, предварительно смачивая его в клубничном пюре. Сверху выложите половину крема и разровняйте. На крем положите кусочки клубники, затем вновь выложите слой печенья, смоченного в пюре. Сверху покройте второй половиной крема.
- Украсьте тирамису клубникой, которая осталась, и листочками мяты. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а еще лучше – на ночь.