Такий десерт готується дуже просто та швидко. Вам буде достатньо 30 хвилин.

Варто спробувати Впораєтеся за 30 хвилин: приготуйте полуничне тирамісу – цей рецепт розірвав тікток

Полуничний чизкейк

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для коржа:

– 300 грамів вівсяного печива;

– 100 грамів масла.

Для начинки:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 500 грамів маскарпоне;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 30 грамів желатину;

– 250 грамів вершків 30%;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 300 грамів полуниці.

Приготування:

Перетворіть печиво блендером на крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте. Застеліть пергаментом форму для випікання діаметром 23 – 24 сантиметри. Викладіть суміш та розрівняйте так, щоб сформувати корж з бортами на висоту форми. Поставте в холодильник. Тим часом висипте желатин у каструлю, додайте 5 столових ложок холодної води, перемішайте і поставте розбухати хвилин на 10 – 15. Охолоджені вершки збийте на льодяній бані до стійкої піни. Перетріть сир блендером до однорідності, додайте маскарпоне, цукор і ванільний цукор. Ретельно перемішайте. Поставте посудину з желатином у миску з дуже гарячою водою і, ретельно помішуючи, повністю розчиніть. Акуратно введіть желатин у сирну масу, постійно помішуючи в процесі. З'єднайте масу з вершками. Сирну масу з желатином викладіть у підготовлений корж із печива. Зверху прикрасьте чизкейк свіжою полуницею і поставте в холодильник застигати на ніч.

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