Такий десерт готується дуже просто та швидко. Вам буде достатньо 30 хвилин.
Варто спробувати Впораєтеся за 30 хвилин: приготуйте полуничне тирамісу – цей рецепт розірвав тікток
Полуничний чизкейк
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Перетворіть печиво блендером на крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте. Застеліть пергаментом форму для випікання діаметром 23 – 24 сантиметри. Викладіть суміш та розрівняйте так, щоб сформувати корж з бортами на висоту форми. Поставте в холодильник.
- Тим часом висипте желатин у каструлю, додайте 5 столових ложок холодної води, перемішайте і поставте розбухати хвилин на 10 – 15.
- Охолоджені вершки збийте на льодяній бані до стійкої піни.
- Перетріть сир блендером до однорідності, додайте маскарпоне, цукор і ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
- Поставте посудину з желатином у миску з дуже гарячою водою і, ретельно помішуючи, повністю розчиніть.
- Акуратно введіть желатин у сирну масу, постійно помішуючи в процесі. З'єднайте масу з вершками.
- Сирну масу з желатином викладіть у підготовлений корж із печива. Зверху прикрасьте чизкейк свіжою полуницею і поставте в холодильник застигати на ніч.