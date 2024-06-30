Лучше, чем в кондитерской: рецепт сказочно вкусного чизкейка с клубникой
30 июня 2024, 16:50Читати новину українською
Источник:bakedbylaora
Клубника идеально подходит к выпечке. Советуем приготовить с ней вкусный чизкейк.
Для него даже не надо месить тесто. Основой будет печенье.
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Клубничный чизкейк
- Время: 1 час 45 минут + 6 часов
- Порций: 6
– 250 граммов печенья;
– 90 граммов масла;
– 2 столовые ложки сахара.
Начинка:
– 600 граммов сливочного сыра;
– 140 граммов сметаны;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 1 столовая ложка ванильного экстракта.
Клубничная основа:
– 400 граммов свежей клубники;
– 300 граммов замороженной клубники;
– 3 столовые ложки воды;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Смотрите, как приготовить клубничный чизкейк: видео
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты для коржа и измельчите. Прижмите смесь в форму для чизкейка диаметром 22 сантиметра и выпекайте при 200 градусах 8 минут.
- Для творожной основы смешайте сливочный сыр со сметаной. Взбейте вручную до однородности. Добавьте сахар и снова взбейте.
- Далее добавьте яйца и ваниль. Взбивайте, пока смесь не станет однородной без комочков.
- Вылейте творожную массу в подготовленную форму и выпекайте в духовке при 160 градусах 45 – 50 минут. Не забудьте сделать водяную баню, поставив противень с кипящей водой на решетку снизу.
- Дайте чизкейку остыть в духовке в течение 10 – 20 минут. Дальше его надо поставить в холодильник на ночь или 5 – 6 часов.
- Для клубничной основы в кастрюле смешайте замороженную клубнику с кукурузным крахмалом, водой и сахаром. Доведите до кипения на среднем или сильном огне и уменьшите температуру сразу, когда клубника начнет таять.
- Разомните и дайте соусу покипеть на слабом огне, пока большая часть воды не испарится. На это уйдет 4 – 5 минут. Дайте остыть.
- Уберите хвостики со свежей клубники и положите ее в соус. Разложите ягоды на чизкейке и подавайте.