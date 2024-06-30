Для нього навіть не треба місити тісто. Основою буде печиво.
Варто спробувати Рецепт зі столітньою історією: готуємо київське сухе варення з полуниці
Полуничний чизкейк
- Час: 1 години 45 хвилин + 6 годин
- Порцій: 6
Дивіться, як приготувати полуничний чизкейк: відео
Приготування:
- З'єднайте всі інгредієнти для коржа та подрібніть. Притисніть суміш у форму для чизкейка діаметром 22 сантиметри та випікайте при 200 градусах 8 хвилин.
- Для сирної основи змішайте вершковий сир зі сметаною. Збийте вручну до однорідності. Додайте цукор і знову збийте.
- Далі додайте яйця та ваніль. Збивайте, поки суміш не стане однорідною без грудочок.
- Вилийте сирну масу в підготовлену форму та випікайте в духовці при 160 градусах 45 – 50 хвилин. Не забудьте зробити водяну баню, поставивши деко з киплячою водою на решітку знизу.
- Дайте чизкейку охолонути в духовці протягом 10 – 20 хвилин. Далі його треба поставити в холодильник на ніч чи 5 – 6 годин.
- Для полуничної основи в каструлі змішайте заморожену полуницю з кукурудзяним крохмалем, водою та цукром. Доведіть до кипіння на середньому або сильному вогні та зменште температуру відразу, коли полуниця почне танути.
- Розімніть і дайте соусу покипіти на слабкому вогні, поки більша частина води не випарується. На це піде 4 – 5 хвилин. Дайте охолонути.
- Приберіть хвостики зі свіжої полуниці та покладіть її в соус. Розкладіть ягоди на чизкейку та подавайте.