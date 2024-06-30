Для нього навіть не треба місити тісто. Основою буде печиво.

Варто спробувати Рецепт зі столітньою історією: готуємо київське сухе варення з полуниці

Полуничний чизкейк

Час : 1 години 45 хвилин + 6 годин

: 1 години 45 хвилин + 6 годин Порцій: 6

Інгредієнти для коржа:

– 250 грамів печива;

– 90 грамів масла;

– 2 столові ложки цукру.

Начинка:

– 600 грамів вершкового сиру;

– 140 грамів сметани;

– 200 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка ванільного екстракту.

Полунична основа:

– 400 грамів свіжої полуниці;

– 300 грамів замороженої полуниці;

– 3 столові ложки води;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Дивіться, як приготувати полуничний чизкейк: відео

Приготування:

З'єднайте всі інгредієнти для коржа та подрібніть. Притисніть суміш у форму для чизкейка діаметром 22 сантиметри та випікайте при 200 градусах 8 хвилин. Для сирної основи змішайте вершковий сир зі сметаною. Збийте вручну до однорідності. Додайте цукор і знову збийте. Далі додайте яйця та ваніль. Збивайте, поки суміш не стане однорідною без грудочок. Вилийте сирну масу в підготовлену форму та випікайте в духовці при 160 градусах 45 – 50 хвилин. Не забудьте зробити водяну баню, поставивши деко з киплячою водою на решітку знизу. Дайте чизкейку охолонути в духовці протягом 10 – 20 хвилин. Далі його треба поставити в холодильник на ніч чи 5 – 6 годин. Для полуничної основи в каструлі змішайте заморожену полуницю з кукурудзяним крохмалем, водою та цукром. Доведіть до кипіння на середньому або сильному вогні та зменште температуру відразу, коли полуниця почне танути. Розімніть і дайте соусу покипіти на слабкому вогні, поки більша частина води не випарується. На це піде 4 – 5 хвилин. Дайте охолонути. Приберіть хвостики зі свіжої полуниці та покладіть її в соус. Розкладіть ягоди на чизкейку та подавайте.

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