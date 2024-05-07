Ингредиенты нужны самые простые. Поэтому такой пирог можно печь хоть каждый день.
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Пирог "Бедный студент"
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Орехи измельчите, а изюм замочите в горячей воде и обсушите.
- Соедините жидкие ингредиенты и отдельно – сухие. Замесите густое тесто.
- Дно формы застелите пергаментом и смажьте маслом.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Украсьте готовый пирог по своему вкусу.