Ингредиенты нужны самые простые. Поэтому такой пирог можно печь хоть каждый день.

Будет вкусно Очень быстро и без выпекания: приготовьте роскошный торт "Битое стекло"

Пирог "Бедный студент"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Орехи измельчите, а изюм замочите в горячей воде и обсушите.
  2. Соедините жидкие ингредиенты и отдельно – сухие. Замесите густое тесто.
  3. Дно формы застелите пергаментом и смажьте маслом.
  4. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Украсьте готовый пирог по своему вкусу.