Всего из 3 ингредиентов: готовим сказочно вкусный клубничный мусс

11 июня 2024, 14:14
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Источник:

Shuba

Десерты с клубникой, пожалуй, любят все. Советуем приготовить этот нереально вкусный мусс из 3 ингредиентов.

Этот десерт готовится элементарно. Обязательно попробуйте!

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Клубничный мусс

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов клубники;
– 100 граммов сахара;
– 70 граммов манки.

Приготовление:

  1. Клубнику помойте и удалите плодоножки. Засыпьте сахаром и взбейте блендером.
  2. Вылейте клубничное пюре в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне.
  3. Всыпьте тоненькой струйкой манную крупу, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовьте на малом огне, помешивая, около 3 минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня и охладите массу. Взбейте клубничный мусс блендером, перелейте в креманки и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
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Автор: Ольга Котів