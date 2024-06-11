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Полуничний мус

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці;

– 100 грамів цукру;

– 70 грамів манки.

Приготування:

Полуницю помийте та видаліть плодоніжки. Засипте цукром та збийте блендером. Вилийте полуничне пюре у каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні. Всипте тоненькою цівкою манну крупу, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готуйте на малому вогні, помішуючи, близько 3 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та охолодіть масу. Збийте полуничний мус блендером, перелийте у креманки та поставте у холодильник мінімум на 30 хвилин.

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