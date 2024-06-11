Цей десерт готується елементарно. Обов'язково спробуйте!
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Полуничний мус
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Полуницю помийте та видаліть плодоніжки. Засипте цукром та збийте блендером.
- Вилийте полуничне пюре у каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні.
- Всипте тоненькою цівкою манну крупу, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готуйте на малому вогні, помішуючи, близько 3 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню та охолодіть масу. Збийте полуничний мус блендером, перелийте у креманки та поставте у холодильник мінімум на 30 хвилин.