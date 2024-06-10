Все, что нужно - это приготовить его на огне, охладить, а затем заморозить. Такое варенье точно понравится вашим близким.

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Замороженное варенье из ревеня

Время : 8 часов 20 минут

: 8 часов 20 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 граммов ревеня;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки воды.

Приготовление:

Почистите ревень и нарежьте небольшими кубиками по 2 – 3 сантиметра. В кастрюле на медленном огне смешайте ревень, сахар и воду. Готовьте, постоянно помешивая, около 5 минут. Продолжайте готовить, часто помешивая, пока кусочки ревеня не развалятся. Когда смесь станет густой выключите огонь. Этот процесс длится от 15 до 30 минут. Попробуйте смесь на сахар и посолодите при необходимости. Если вы добавили еще сахар, верните кастрюлю на плиту и проварите еще немного. Снимите джем с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Заполните контейнеры для морозильной камеры джемом из ревеня, оставив свободное пространство на 2 сантиметра. Поставьте контейнеры в морозилку. Замороженный джем может храниться до 6 месяцев.

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