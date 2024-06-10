Все, что нужно - это приготовить его на огне, охладить, а затем заморозить. Такое варенье точно понравится вашим близким.

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Замороженное варенье из ревеня

  • Время: 8 часов 20 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Почистите ревень и нарежьте небольшими кубиками по 2 – 3 сантиметра.
  2. В кастрюле на медленном огне смешайте ревень, сахар и воду. Готовьте, постоянно помешивая, около 5 минут.
  3. Продолжайте готовить, часто помешивая, пока кусочки ревеня не развалятся. Когда смесь станет густой выключите огонь. Этот процесс длится от 15 до 30 минут.
  4. Попробуйте смесь на сахар и посолодите при необходимости. Если вы добавили еще сахар, верните кастрюлю на плиту и проварите еще немного.
  5. Снимите джем с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
  6. Заполните контейнеры для морозильной камеры джемом из ревеня, оставив свободное пространство на 2 сантиметра.
  7. Поставьте контейнеры в морозилку. Замороженный джем может храниться до 6 месяцев.