Ніжний пудинг з вершковим кремом та полуницею легкий у приготуванні. До солодкого десерту також можна додати банани, апельсини та інші ваші улюблені фрукти та ягоди.
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Полуничний пудинг
- Для приготування крему у каструлю вилийте молоко, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню.
- У мисці збийте жовтки, додайте цукор, крохмаль, перемішайте. Далі – тонкою цівкою поступово влийте молоко, перемішайте до однорідної консистенції, додайте ванільний цукор, перемішайте.
- Крем вилийте у каструлю, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, варіть протягом 2 хвилин. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте.
- Крем залиште для охолодження, викладіть у форму, накрийте харчовою плівкою. Залиште при кімнатній температурі для охолодження, потім відправте у холодильник для застигання на одну годину.
- Лайм помийте, натріть на тертці цедру, вичавіть сік.
- Помийте почистіть полуницю, наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте цукрову пудру, цедру та сік лайма, перемішайте, відправте у холодильник на кілька годин.
- У мисці окремо збийте вершки.
- У миску викладіть вершковий сир, додайте цукрову пудру, вершки, додайте крем з холодильника, збийте міксером до однорідної консистенції.
- У склянки викладіть шарами у два етапи: вершковий заварний крем, подрібнене печиво, зверху викладіть полуницю. Відправте на одну годину у холодильник. Перед подачею, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!