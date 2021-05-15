Ніжний пудинг з вершковим кремом та полуницею легкий у приготуванні. До солодкого десерту також можна додати банани, апельсини та інші ваші улюблені фрукти та ягоди.

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Полуничний пудинг

Інгредієнти:

– 400 грамів полуниці;

– 1 лайм;

– 50 грамів цукрової пудри;

– ванільний цукор;

– 100 грамів ванільного печива;

– 400 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 80 грамів цукру;

– 4 жовтки;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 20 грамів вершкового масла 82%;

– 250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);

– 120 грамів вершків 35%;

– м'ята.