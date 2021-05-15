Ніжний пудинг з вершковим кремом та полуницею легкий у приготуванні. До солодкого десерту також можна додати банани, апельсини та інші ваші улюблені фрукти та ягоди.  

Читайте також Рецепт вишуканого французького десерту клафуті з ягодами від Лізи Глінської

Полуничний пудинг

  1. Для приготування крему у каструлю вилийте молоко, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню.
  2. У мисці збийте жовтки, додайте цукор, крохмаль, перемішайте. Далі – тонкою цівкою поступово влийте молоко, перемішайте до однорідної консистенції, додайте ванільний цукор, перемішайте.
  3. Крем вилийте у каструлю, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, варіть протягом 2 хвилин. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте.
  4. Крем залиште для охолодження, викладіть у форму, накрийте харчовою плівкою. Залиште при кімнатній температурі для охолодження, потім відправте у холодильник для застигання на одну годину.
  5. Лайм помийте, натріть на тертці цедру, вичавіть сік.
  6. Помийте почистіть полуницю, наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте цукрову пудру, цедру та сік лайма, перемішайте, відправте у холодильник на кілька годин.
  7. У мисці окремо збийте вершки.
  8. У миску викладіть вершковий сир, додайте цукрову пудру, вершки, додайте крем з холодильника, збийте міксером до однорідної консистенції.
  9. У склянки викладіть шарами у два етапи: вершковий заварний крем, подрібнене печиво, зверху викладіть полуницю. Відправте на одну годину у холодильник. Перед подачею, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!