Тирамисс – известный итальянский десерт, который в переводе означает "поднеси меня выше облаков". По классическому рецепту этот десерт готовят на основе кофе, ликера и крема из маскарпоне.
Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье
Мы предлагаем попробовать немного другую версию тирамиса – сезонную с клубникой. Уверяем, вам понравится, а еще его можно приготовить через 20 минут.
Рецепт клубничного тирамиса
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Для пропитки: в клубнику добавляем сахар, лимонный сок и пробиваем блендером.
- Печенье погружаем в клубничную пропитку на несколько секунд и выкладываем в форму (сверху можно еще полить пропиткой).
- Для крема: сливки взбиваем миксером до загущения и, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру. Добавляем сыр маскарпоне и снова взбиваем до однородной массы.
- Слой печенья покрываем половиной крема и по желанию добавляем слой нарезанной свежей клубники. Сверху снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема.
- Убираем в холодильник на несколько часов.
- Украшаем свежей клубникой, мятой и наслаждаемся.
Приятного аппетита!