Тирамісу – відомий італійський десерт, який в перекладі означає "піднеси мене вище хмар". За класичним рецептом цей десерт готують на основі кави, лікеру та крему з маскарпоне.
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Ми пропонуємо спробувати трішки іншу версію тирамісу – сезонну з полуницею. Запевняємо, вам сподобається, а ще його можна приготувати за 20 хвилин.
Рецепт полуничного тирамісу
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Для просочення: до полуниці додаємо цукор, лимонний сік та пробиваємо блендером.
- Печиво занурюємо в полуничне просочення на декілька секунд і викладаємо у форму (зверху можна ще полити просоченням).
- Для крему: вершки збиваємо міксером до загущення і, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру. Додаємо сир маскарпоне і знову збиваємо до однорідної маси.
- Шар печива покриваємо половиною крему та, за бажанням, додаємо шар нарізаної свіжої полуниці. Зверху знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему, що залишився.
- Прибираємо у холодильник на декілька годин.
- Прикрашаємо свіжою полуницею, м’ятою і насолоджуємося.
Смачного!