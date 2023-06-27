Тирамісу – відомий італійський десерт, який в перекладі означає "піднеси мене вище хмар". За класичним рецептом цей десерт готують на основі кави, лікеру та крему з маскарпоне.

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Ми пропонуємо спробувати трішки іншу версію тирамісу – сезонну з полуницею. Запевняємо, вам сподобається, а ще його можна приготувати за 20 хвилин.

Рецепт полуничного тирамісу

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 100 грамів печива "Савоярді";

– 200 грамів полуниці;

– 20 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 250 грамів вершків 33% жирності;

– 75 грамів цукрової пудри;

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– свіжа полуниця.

Приготування:

Для просочення: до полуниці додаємо цукор, лимонний сік та пробиваємо блендером.

Печиво занурюємо в полуничне просочення на декілька секунд і викладаємо у форму (зверху можна ще полити просоченням).

Для крему: вершки збиваємо міксером до загущення і, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру. Додаємо сир маскарпоне і знову збиваємо до однорідної маси.

Шар печива покриваємо половиною крему та, за бажанням, додаємо шар нарізаної свіжої полуниці. Зверху знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему, що залишився.

Прибираємо у холодильник на декілька годин.

Прикрашаємо свіжою полуницею, м’ятою і насолоджуємося.

Смачного!

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