Летний, освежающий и очень простой десерт, каждый сможет приготовить – это лимонный курд. Мы часто встречаем его в лимонном торте, тарталетках или муссовых десертах.
Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье
Не обязательно готовить целый торт, чтобы попробовать этот крем. Предлагаем приготовить его и подать в шкурках лимона. Это и красиво, и нереально вкусно.
Рецепт лимонного курда
- Время: 6 часов
- Порции: 6 – 8 штук
Приготовление:
- Лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть.Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем.
- Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито.
- Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Помешивая, охлаждаем до комнатной температуры и заполняем "формочки". Ставим в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.
Приятного аппетита!