Новый вкус известного десерта: клубничный тирамис за 20 минут

В конце сезона клубники мы еще успеваем приготовить из нее вкуснейший и простой десерт тирамиса, но на новый лад.

Тирамисс – известный итальянский десерт, который в переводе означает "поднеси меня выше облаков". По классическому рецепту этот десерт готовят на основе кофе, ликера и крема из маскарпоне.

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Мы предлагаем попробовать немного другую версию тирамиса – сезонную с клубникой. Уверяем, вам понравится, а еще его можно приготовить через 20 минут.

Рецепт клубничного тирамиса

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 6

– 100 граммов печенья "Савоярди";– 200 граммов клубники;– 20 граммов сахара;– 1 столовая ложка лимонного сока;– 250 граммов сливок 33% жирности;– 75 граммов сахарной пудры;– 250 граммов сыра маскарпоне;– свежая клубника.

Приготовление:

Для пропитки: в клубнику добавляем сахар, лимонный сок и пробиваем блендером.

Печенье погружаем в клубничную пропитку на несколько секунд и выкладываем в форму (сверху можно еще полить пропиткой).

Для крема: сливки взбиваем миксером до загущения и, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру. Добавляем сыр маскарпоне и снова взбиваем до однородной массы.

Слой печенья покрываем половиной крема и по желанию добавляем слой нарезанной свежей клубники. Сверху снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема.

Убираем в холодильник на несколько часов.

Украшаем свежей клубникой, мятой и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт клубничного тирамиса? Попытайтесь также приготовить– он подойдет к начинке тортов или десертов.