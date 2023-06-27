Новый вкус известного десерта: клубничный тирамис за 20 минут
27 июня 2023, 12:40Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
В конце сезона клубники мы еще успеваем приготовить из нее вкуснейший и простой десерт тирамиса, но на новый лад.
Тирамисс – известный итальянский десерт, который в переводе означает "поднеси меня выше облаков". По классическому рецепту этот десерт готовят на основе кофе, ликера и крема из маскарпоне.
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Мы предлагаем попробовать немного другую версию тирамиса – сезонную с клубникой. Уверяем, вам понравится, а еще его можно приготовить через 20 минут.
Рецепт клубничного тирамиса
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 6
– 100 граммов печенья "Савоярди";
– 200 граммов клубники;
– 20 граммов сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 250 граммов сливок 33% жирности;
– 75 граммов сахарной пудры;
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– свежая клубника.
Приготовление:
- Для пропитки: в клубнику добавляем сахар, лимонный сок и пробиваем блендером.
- Печенье погружаем в клубничную пропитку на несколько секунд и выкладываем в форму (сверху можно еще полить пропиткой).
- Для крема: сливки взбиваем миксером до загущения и, продолжая взбивать, добавляем сахарную пудру. Добавляем сыр маскарпоне и снова взбиваем до однородной массы.
- Слой печенья покрываем половиной крема и по желанию добавляем слой нарезанной свежей клубники. Сверху снова кладем слой пропитанного печенья и покрываем оставшимся слоем крема.
- Убираем в холодильник на несколько часов.
- Украшаем свежей клубникой, мятой и наслаждаемся.
Приятного аппетита!Понравился рецепт клубничного тирамиса? Попытайтесь также приготовить лимонный курд – он подойдет к начинке тортов или десертов.